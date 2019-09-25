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 Премьер Судана подтвердил заинтересованность в укреплении партнерства с ВПП

Премьер Судана подтвердил заинтересованность в укреплении партнерства с ВПП
12:30   25 Сентября 2019
Весь мир

Премьер Судана подтвердил заинтересованность в укреплении партнерства с ВПП

Премьер Судана подтвердил заинтересованность в укреплении партнерства с ВПП

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок встретился на полях генеральной Ассамблеи ООН с директором Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвидом Бисли.

Как сообщил глава суданского правительства, в ходе совещания в Нью-Йорке обсуждались вопросы мировой продовольственной безопасности, а также планы и будущие проекты ВПП.

«Провели с директором Всемирной продовольственной программы важный диалог о продовольственной безопасности, будущем детей в Судане и посчитали, что Всемирная продовольственная программа является подлинным партнером по борьбе с раком», - написал Хамдок.

В заключение Хамдок и Бисли отметили важность стратегического партнерства Судана и Всемирной продовольственной программы.

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Автор: Александр Люблинский
#политика #судан #африка #весь мир #генассамблея оон

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