Премьер Судана подтвердил заинтересованность в укреплении партнерства с ВПП

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок встретился на полях генеральной Ассамблеи ООН с директором Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвидом Бисли.

Как сообщил глава суданского правительства, в ходе совещания в Нью-Йорке обсуждались вопросы мировой продовольственной безопасности, а также планы и будущие проекты ВПП.

«Провели с директором Всемирной продовольственной программы важный диалог о продовольственной безопасности, будущем детей в Судане и посчитали, что Всемирная продовольственная программа является подлинным партнером по борьбе с раком», - написал Хамдок.

В заключение Хамдок и Бисли отметили важность стратегического партнерства Судана и Всемирной продовольственной программы.