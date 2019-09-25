Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутаты ЗакСа утвердили Анну Митянину на пост вице-губернатора Петербурга

Депутаты ЗакСа утвердили Анну Митянину на пост вице-губернатора Петербурга

 Олега Маркова утвердили на пост вице-губернатора Петербурга

Олега Маркова утвердили на пост вице-губернатора Петербурга
«Нафтогаз» заявил, что Украина готова к зиме

«Нафтогаз» заявил, что Украина готова к зиме

 Зеленский рассказал о потере Украиной более 15% ВВП с трибуны ООН

Зеленский рассказал о потере Украиной более 15% ВВП с трибуны ООН
Cпецпосланник ООН по Ливии обсудил с главой МИД Кувейта урегулирвание в республике

Cпецпосланник ООН по Ливии обсудил с главой МИД Кувейта урегулирвание в республике

 Премьер Судана подтвердил заинтересованность в укреплении партнерства с ВПП

Премьер Судана подтвердил заинтересованность в укреплении партнерства с ВПП
Депутаты ЗакСа утвердили Анну Митянину на пост вице-губернатора Петербурга

Депутаты ЗакСа утвердили Анну Митянину на пост вице-губернатора Петербурга

 Олега Маркова утвердили на пост вице-губернатора Петербурга

Олега Маркова утвердили на пост вице-губернатора Петербурга
«Нафтогаз» заявил, что Украина готова к зиме

«Нафтогаз» заявил, что Украина готова к зиме

 Зеленский рассказал о потере Украиной более 15% ВВП с трибуны ООН

Зеленский рассказал о потере Украиной более 15% ВВП с трибуны ООН
Cпецпосланник ООН по Ливии обсудил с главой МИД Кувейта урегулирвание в республике

Cпецпосланник ООН по Ливии обсудил с главой МИД Кувейта урегулирвание в республике

 Премьер Судана подтвердил заинтересованность в укреплении партнерства с ВПП

Премьер Судана подтвердил заинтересованность в укреплении партнерства с ВПП
12:11   25 Сентября 2019
Россия

Олега Маркова утвердили на пост вице-губернатора Петербурга

Олега Маркова утвердили на пост вице-губернатора Петербурга

Депутаты Законодательного собрания Петербурга поддержали кандидатуру Олега Маркова на должность вице-губернатора города. Заседание ЗакСа проходит в среду, 25 сентября.

Марков будет заниматься решением вопросов, касающихся внешних связей Петербурга, записи актов гражданского состояния, архивного дела, туризма, а также надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.

Вице-губернатору предстоит курировать работу архивного комитета, Государственной административно-технической инспекции, Гостехнадзора, комитетов по внешним связям, делам записи актов гражданского состояния и развитию туризма.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#петербург #политика #вице-губернатор

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...