Олега Маркова утвердили на пост вице-губернатора Петербурга

Депутаты Законодательного собрания Петербурга поддержали кандидатуру Олега Маркова на должность вице-губернатора города. Заседание ЗакСа проходит в среду, 25 сентября.

Марков будет заниматься решением вопросов, касающихся внешних связей Петербурга, записи актов гражданского состояния, архивного дела, туризма, а также надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.

Вице-губернатору предстоит курировать работу архивного комитета, Государственной административно-технической инспекции, Гостехнадзора, комитетов по внешним связям, делам записи актов гражданского состояния и развитию туризма.