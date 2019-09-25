Кандидатуру Линченко согласовали на должность вице-губернатора Петербурга

Кандидатуру Николая Линченко согласовали на пост вице-губернатора Санкт-Петербурга. Заседание депутатов Законодательного собрания Петербурга проходит в Мариинском дворце в среду, 25 сентября. В поддержку кандидатуры Линченко проголосовало 43 депутата.

Сообщается, что Николай Линченко будет ответственным за капитальное строительство, архитектуру и градостроительство в Петербурге. Кроме того, в зоне его ответственности объекты культурного наследия.

Ранее вице-губернаторами Петербурга стали Владимир Княгинин, Николай Бондаренко, Эдуард Батанов, Владимир Кириллов, Евгений Елин.