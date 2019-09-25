Кандидатуру Владимира Княгинина утвердили на должность вице-губернатора Петербурга

Депутаты Законодательного собрания Петербурга утвердили назначение Владимира Княгинина на пост вице-губернатора Петербурга. Он будет курировать профессиональное образование, научную политику и другие вопросы.

Парламентарии согласовали его назначение на заедании в 25 сентября. В пользу его кандидатуры высказалось 38 депутатов. Кириллов займется вопросами общего и среднего профобразования, культуры, спорта, природопользования, охраны окружающей среды и укреплением законности, правопорядка и безопасности Петербурга.

Княгинин займется кураторством комитета по науке и высшей школе, пишут «Невские новости».