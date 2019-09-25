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 Депутаты ЗакСа утвердили Анну Митянину на пост вице-губернатора Петербурга

Депутаты ЗакСа утвердили Анну Митянину на пост вице-губернатора Петербурга
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12:01   25 Сентября 2019
Россия

Кандидатуру Владимира Княгинина утвердили на должность вице-губернатора Петербурга

Кандидатуру Владимира Княгинина утвердили на должность вице-губернатора Петербурга

Депутаты Законодательного собрания Петербурга  утвердили назначение Владимира Княгинина на пост вице-губернатора Петербурга. Он будет курировать профессиональное образование, научную политику и другие вопросы.

Парламентарии согласовали его назначение на заедании в 25 сентября. В пользу его кандидатуры высказалось 38 депутатов. Кириллов займется вопросами общего и среднего профобразования, культуры, спорта, природопользования, охраны окружающей среды и укреплением законности, правопорядка и безопасности Петербурга.

Княгинин займется кураторством комитета по науке и высшей школе, пишут «Невские новости».

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Автор: Арсений Аскольский
#петербург #закс #княгинин

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