Кандидатуру вице-губернатора Кириллова утвердили на голосовании в ЗакСе Петербурга

ЗакС Санкт-Петербурга в среду, 25 сентября, утвердил Владимира Кириллова вице-губернатором. В Мариинском дворце, как передают «Невские новости», электронное голосование прошло без вывода результатов на табло.

Кандидатуру Кириллова поддержали 37 парламентариев, против — семеро народных избранников, воздержались — трое. В Смольном Кириллов будет курировать комитеты по культуре, спорту, природопользованию, охране окружающей среды и обеспечения экологической безопасности Петербурга.