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Депутаты ЗакСа утвердили Анну Митянину на пост вице-губернатора Петербурга

Депутаты ЗакСа утвердили Анну Митянину на пост вице-губернатора Петербурга

 Олега Маркова утвердили на пост вице-губернатора Петербурга

Олега Маркова утвердили на пост вице-губернатора Петербурга
«Нафтогаз» заявил, что Украина готова к зиме

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 Зеленский рассказал о потере Украиной более 15% ВВП с трибуны ООН

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 Cпецпосланник ООН по Ливии обсудил с главой МИД Кувейта урегулирвание в республике

Cпецпосланник ООН по Ливии обсудил с главой МИД Кувейта урегулирвание в республике
11:57   25 Сентября 2019
Россия

Кандидатуру вице-губернатора Кириллова утвердили на голосовании в ЗакСе Петербурга

Кандидатуру вице-губернатора Кириллова утвердили на голосовании в ЗакСе Петербурга

ЗакС Санкт-Петербурга в среду, 25 сентября, утвердил Владимира Кириллова вице-губернатором. В Мариинском дворце, как передают «Невские новости», электронное голосование прошло без вывода результатов на табло.

Кандидатуру Кириллова поддержали 37 парламентариев, против — семеро народных избранников, воздержались — трое. В Смольном Кириллов будет курировать комитеты по культуре, спорту, природопользованию, охране окружающей среды и обеспечения экологической безопасности Петербурга.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #петербург #заксобрание #общество

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