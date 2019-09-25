Количество заключенных в российских колониях сократилось вдвое за 20 лет

Глава Верховного суда Вячеслав Лебедев заявил, что за последние 20 лет в России осужденных, отбывающих наказания в различных колониях, стало в два раза меньше. Речь об этом зашла в среду, 25 сентября, на заседании Совфеда.

Он отметил, что в 1999 году заключенных было более миллиона. Но по состоянию на 1 сентября текущего года в колониях содержалось всего 537 тысяч преступников.

Кроме того, сократилась судимости среди несовершеннолетних — сейчас по всей стране около 1200 таких заключенных.