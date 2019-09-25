Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутаты ЗакСа утвердили Анну Митянину на пост вице-губернатора Петербурга

Депутаты ЗакСа утвердили Анну Митянину на пост вице-губернатора Петербурга

 Олега Маркова утвердили на пост вице-губернатора Петербурга

Олега Маркова утвердили на пост вице-губернатора Петербурга
«Нафтогаз» заявил, что Украина готова к зиме

«Нафтогаз» заявил, что Украина готова к зиме

 Зеленский рассказал о потере Украиной более 15% ВВП с трибуны ООН

Зеленский рассказал о потере Украиной более 15% ВВП с трибуны ООН
Пожар вспыхнул на борту российского траулера у берегов Норвегии

Пожар вспыхнул на борту российского траулера у берегов Норвегии

 Cпецпосланник ООН по Ливии обсудил с главой МИД Кувейта урегулирвание в республике

Cпецпосланник ООН по Ливии обсудил с главой МИД Кувейта урегулирвание в республике
Депутаты ЗакСа утвердили Анну Митянину на пост вице-губернатора Петербурга

Депутаты ЗакСа утвердили Анну Митянину на пост вице-губернатора Петербурга

 Олега Маркова утвердили на пост вице-губернатора Петербурга

Олега Маркова утвердили на пост вице-губернатора Петербурга
«Нафтогаз» заявил, что Украина готова к зиме

«Нафтогаз» заявил, что Украина готова к зиме

 Зеленский рассказал о потере Украиной более 15% ВВП с трибуны ООН

Зеленский рассказал о потере Украиной более 15% ВВП с трибуны ООН
Пожар вспыхнул на борту российского траулера у берегов Норвегии

Пожар вспыхнул на борту российского траулера у берегов Норвегии

 Cпецпосланник ООН по Ливии обсудил с главой МИД Кувейта урегулирвание в республике

Cпецпосланник ООН по Ливии обсудил с главой МИД Кувейта урегулирвание в республике
12:07   25 Сентября 2019
Россия

Количество заключенных в российских колониях сократилось вдвое за 20 лет

Количество заключенных в российских колониях сократилось вдвое за 20 лет

Глава Верховного суда Вячеслав Лебедев заявил, что за последние 20 лет в России осужденных, отбывающих наказания в различных колониях, стало в два раза меньше. Речь об этом зашла в среду, 25 сентября, на заседании Совфеда.

Он отметил, что в 1999 году заключенных было более миллиона. Но по состоянию на 1 сентября текущего года в колониях содержалось всего 537 тысяч преступников.

Кроме того, сократилась судимости среди несовершеннолетних — сейчас по всей стране около 1200 таких заключенных.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#лебедев #заключенные #верховный суд #колонии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...