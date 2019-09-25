Актер Федор Добронравов рассказал о приостановке съемок седьмого сезона «Сватов». По его словам, половина сезона уже отснята, но сейчас работу над сериалом вновь прекратили.

Артист сыграл в сериале Ивана Будько. Добронравов говорит, что в новом, седьмом по счету сезоне, любители сериала увидят знакомых героев и их новых друзей. По словам актера, из-за политики два года сериал приходилось снимать в Белоруссии и в это время все было замечательно, но сейчас съемки прекращены, передают «Известия».

Добронравов говорит, что сам был бы счастлив вернуться к съемкам, чтобы скорее порадовать зрителей новым сезоном, а от работы и своего героя он не устал. Также актер уверен, что сериал несет людям только радость и добро.

Съемки седьмого сезона украинского сериала «Сваты» были приостановлены в 2015 году после ухудшения отношений России и Украины. Артистам из РФ, которые принимали участие в съемках, запретили въезд на территорию Украины. В 2017 году работа над сериалом началась в Белоруссии, но ее вновь заморозили. Производством сериала занималась студия «Квартал-95», основателем которой является Владимир Зеленский, который сейчас занимает пост президента страны.