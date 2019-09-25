Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутаты ЗакС Петербурга утвердили Совершаеву на пост вице-губернатора

Депутаты ЗакС Петербурга утвердили Совершаеву на пост вице-губернатора

 Депутаты ЗакСа утвердили Анну Митянину на пост вице-губернатора Петербурга

Депутаты ЗакСа утвердили Анну Митянину на пост вице-губернатора Петербурга
«Нафтогаз» заявил, что Украина готова к зиме

«Нафтогаз» заявил, что Украина готова к зиме

 Зеленский рассказал о потере Украиной более 15% ВВП с трибуны ООН

Зеленский рассказал о потере Украиной более 15% ВВП с трибуны ООН
Пожар вспыхнул на борту российского траулера у берегов Норвегии

Пожар вспыхнул на борту российского траулера у берегов Норвегии

 Cпецпосланник ООН по Ливии обсудил с главой МИД Кувейта урегулирвание в республике

Cпецпосланник ООН по Ливии обсудил с главой МИД Кувейта урегулирвание в республике
Депутаты ЗакС Петербурга утвердили Совершаеву на пост вице-губернатора

Депутаты ЗакС Петербурга утвердили Совершаеву на пост вице-губернатора

 Депутаты ЗакСа утвердили Анну Митянину на пост вице-губернатора Петербурга

Депутаты ЗакСа утвердили Анну Митянину на пост вице-губернатора Петербурга
«Нафтогаз» заявил, что Украина готова к зиме

«Нафтогаз» заявил, что Украина готова к зиме

 Зеленский рассказал о потере Украиной более 15% ВВП с трибуны ООН

Зеленский рассказал о потере Украиной более 15% ВВП с трибуны ООН
Пожар вспыхнул на борту российского траулера у берегов Норвегии

Пожар вспыхнул на борту российского траулера у берегов Норвегии

 Cпецпосланник ООН по Ливии обсудил с главой МИД Кувейта урегулирвание в республике

Cпецпосланник ООН по Ливии обсудил с главой МИД Кувейта урегулирвание в республике
11:57   25 Сентября 2019
Россия

Актер Федор Добронравов рассказал о приостановке съемок седьмого сезона «Сватов»

Актер Федор Добронравов рассказал о приостановке съемок седьмого сезона «Сватов»

Актер Федор Добронравов рассказал о приостановке съемок седьмого сезона «Сватов». По его словам, половина сезона уже отснята, но сейчас работу над сериалом вновь прекратили.

Артист сыграл в сериале Ивана Будько. Добронравов говорит, что в новом, седьмом по счету сезоне, любители сериала увидят знакомых героев и их новых друзей. По словам актера, из-за политики два года сериал приходилось снимать в Белоруссии и в это время все было замечательно, но сейчас съемки прекращены, передают «Известия».

Добронравов говорит, что сам был бы счастлив вернуться к съемкам, чтобы скорее порадовать зрителей новым сезоном, а от работы и своего героя он не устал. Также актер уверен, что сериал несет людям только радость и добро.

Съемки седьмого сезона украинского сериала «Сваты» были приостановлены в 2015 году после ухудшения отношений России и Украины. Артистам из РФ, которые принимали участие в съемках, запретили въезд на территорию Украины. В 2017 году работа над сериалом началась в Белоруссии, но ее вновь заморозили. Производством сериала занималась студия «Квартал-95», основателем которой является Владимир Зеленский, который сейчас занимает пост президента страны.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #сериал #добронравов #сваты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...