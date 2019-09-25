Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутаты ЗакС Петербурга утвердили Совершаеву на пост вице-губернатора

Депутаты ЗакС Петербурга утвердили Совершаеву на пост вице-губернатора

 Депутаты ЗакСа утвердили Анну Митянину на пост вице-губернатора Петербурга

Депутаты ЗакСа утвердили Анну Митянину на пост вице-губернатора Петербурга
«Нафтогаз» заявил, что Украина готова к зиме

«Нафтогаз» заявил, что Украина готова к зиме

 Зеленский рассказал о потере Украиной более 15% ВВП с трибуны ООН

Зеленский рассказал о потере Украиной более 15% ВВП с трибуны ООН
Пожар вспыхнул на борту российского траулера у берегов Норвегии

Пожар вспыхнул на борту российского траулера у берегов Норвегии

 Cпецпосланник ООН по Ливии обсудил с главой МИД Кувейта урегулирвание в республике

Cпецпосланник ООН по Ливии обсудил с главой МИД Кувейта урегулирвание в республике
Депутаты ЗакС Петербурга утвердили Совершаеву на пост вице-губернатора

Депутаты ЗакС Петербурга утвердили Совершаеву на пост вице-губернатора

 Депутаты ЗакСа утвердили Анну Митянину на пост вице-губернатора Петербурга

Депутаты ЗакСа утвердили Анну Митянину на пост вице-губернатора Петербурга
«Нафтогаз» заявил, что Украина готова к зиме

«Нафтогаз» заявил, что Украина готова к зиме

 Зеленский рассказал о потере Украиной более 15% ВВП с трибуны ООН

Зеленский рассказал о потере Украиной более 15% ВВП с трибуны ООН
Пожар вспыхнул на борту российского траулера у берегов Норвегии

Пожар вспыхнул на борту российского траулера у берегов Норвегии

 Cпецпосланник ООН по Ливии обсудил с главой МИД Кувейта урегулирвание в республике

Cпецпосланник ООН по Ливии обсудил с главой МИД Кувейта урегулирвание в республике
12:09   25 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

«Нафтогаз» заявил, что Украина готова к зиме

«Нафтогаз» заявил, что Украина готова к зиме

Объем газа, закаченного в подземные хранилища Украины, является самым большим за десять последних лет. Об этом в среду заявил глава украинской газовой компании «Нафтогаз» Андрей Коболев, который также подчеркнул, что страна полностью готова к наступлению зимы.

«Запасы газа в украинских подземных хранилищах пересекли границу в 20 миллиарда кубометров газа – это более чем на 4 миллиарда превышает прошлогодний показатель», - написал он в социальной сети Facebook.

По словам Коболева, запасов газа в украинских хранилищах достаточно, чтобы на протяжении всей предстоящей зимы обеспечить надежную работу газотранспортной системы и газоснабжение всех потребителей на Украине.

При этом глава компании счел необходимым пояснить, накопленного объема газа Украине хватит даже, если Россия решит прервать транзит газа через украинскую ГТС.

«Нафтогаз» заявил, что Украина готова к зиме

Напомним, ранее министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Москва в ходе трехсторонних переговоров в Брюсселе предложила Киеву продлить контракт на транзит газа через украинскую территорию на короткий срок в том случае, если новые требования Евросоюза не будут внедрены на Украине до 1 января 2020 года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#украина #политика #нафтогаз #весь мир #транзит газа #газотранспортнаясистема

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...