«Нафтогаз» заявил, что Украина готова к зиме

Объем газа, закаченного в подземные хранилища Украины, является самым большим за десять последних лет. Об этом в среду заявил глава украинской газовой компании «Нафтогаз» Андрей Коболев, который также подчеркнул, что страна полностью готова к наступлению зимы.

«Запасы газа в украинских подземных хранилищах пересекли границу в 20 миллиарда кубометров газа – это более чем на 4 миллиарда превышает прошлогодний показатель», - написал он в социальной сети Facebook.

По словам Коболева, запасов газа в украинских хранилищах достаточно, чтобы на протяжении всей предстоящей зимы обеспечить надежную работу газотранспортной системы и газоснабжение всех потребителей на Украине.

При этом глава компании счел необходимым пояснить, накопленного объема газа Украине хватит даже, если Россия решит прервать транзит газа через украинскую ГТС.

Напомним, ранее министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Москва в ходе трехсторонних переговоров в Брюсселе предложила Киеву продлить контракт на транзит газа через украинскую территорию на короткий срок в том случае, если новые требования Евросоюза не будут внедрены на Украине до 1 января 2020 года.