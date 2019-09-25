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11:47   25 Сентября 2019
Россия

Совфед выяснит, почему из аптек исчезают жизненно важные препараты

Совфед выяснит, почему из аптек исчезают жизненно важные препараты

Совет Федерации намерен выяснить, из-за чего из аптек в стране периодически пропадают жизненно важные препараты. Соответствующее заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду, 25 сентября, открывая осеннюю сессию палаты.

Она отметила, что лекарственное обеспечение - одна из наиболее чувствительных сфер, которая особенно волнует россиян. Каждый год в регионах возникают сложности, подчеркнула Матвиенко.

«С полок аптек периодически исчезают жизненно важные препараты. Особенно остро эта проблема стоит для жителей небольших городов и сел», — сообщила спикер СФ.

По словам Матвиенко, сенаторы разберутся, по какой именно причине такая ситуация складывается.

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Автор: Алла Ларионова
#матвиенко #лекарства #совфед рф

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