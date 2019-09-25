Зеленский рассказал о потере Украиной более 15% ВВП с трибуны ООН

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина лишилась более 15% ВВП после присоединения Крыма к России, а также из-за гражданской войны в Донбассе. Об этом президент рассказал на выступлении в ООН в Нью-Йорке.

По словам главы государства, Украина лишилась 80% угольных шахт и банковских активов на пять миллиардов долларов, потреряв более 15% ВВП и 15% промышленного производства.

По словам Зеленского, на пути развития Украины стоит два фактора. Один из них — это «внутриполитическая традиция», когда «важные реформы встречают сопротивление». Глава государства пообещал решить эту проблему.

Другим влияющим на развитие страны фактором Зеленский назвал мир и безопасность в государстве.

Крым вошел в состав РФ после проведенного там в марте 2014 года референдума. Украина продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией. В Кремле не раз отмечали, что жители полуострова сделали свой выбор в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. По словам российского лидера Владимира Путина, вопрос региона «закрыт окончательно».