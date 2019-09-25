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11:44   25 Сентября 2019
Весь мир

МИД КНР призвал Вашингтон не вмешиваться в дела Гонконга

МИД КНР призвал Вашингтон не вмешиваться в дела Гонконга

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан призвал Вашингтон не вмешиваться в дела Гонконга. По словам представителя МИД Китая, властям США нужно сделать упор на уважение суверенитета Китая и процветание и развитие Гонконга, а не нарушать нормы международного права, вмешиваясь во внутренние дела важнейшего международного центра.

Кроме того, Гэн Шуан попросил американского лидера Дональда Трампа не делать безответственных заявлений. Представитель МИД Китая также заявил, что ситуация является внутренним делом КНР и ни у кого нет права вмешиваться в этот вопрос.

В своем выступлении на ГА ООН президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ожидает от Китая полного выполнения обязательств, защищая независимость законодательной системы Гонконга и его демократические институты. С июня 2019 года в Гонконге проходят массовые протесты, связанные с предлагаемыми поправками в закон о находящихся в бегах подозреваемых преступниках.

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Автор: Ольга Воскресенская
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