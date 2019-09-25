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11:33   25 Сентября 2019
Россия

Кандидатуру Николая Бондаренко на пост вице-губернатора утвердили в Петербурге

Кандидатуру Николая Бондаренко на пост вице-губернатора утвердили в Петербурге

Заседание Законодательного Собрания Петербурга началось в Северной столице 25 сентября, в среду. В ходе голосования утвердили кандидатуры городских вице-губернаторов, среди которых Николай Бондаренко. Он будет координировать Государственную жилищную инспекцию.

Кандидатуру Бондаренко поддержали 44 человека. Против его назначения проголосовали два депутата, еще один воздержался.

В частности, данную кандидатуру поддержала Партия Роста. Об этом заявила Оксана Дмитриева, слова которой приводят «Невские новости».

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Автор: Алла Ларионова
#петербург #заксобрание #бондаренко

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