Аварийную плавбазу «Петр Житников» после ликвидации пожара отправят в Находку

Представитель компании-судовладельца «Дальморепродукт» в среду, 25 сентября, сообщил, что плавбазу «Петр Житников», которая загорелась у курильского острова Итуруп в Тихом океане, после ликвидации пожара на борту направят в порт Находка. По его словам, во вторник, 24 сентября, консервный цех плавучей базы загорелся, поэтому капитан судна запросил эвакуацию​​​, передает РИА Новости.

По информации МЧС, из 420 членов экипажа 361 эвакуировали рыболовными судами на остров Шикотан, а 59 человек остались на борту плавбазы в качестве аварийной бригады. К месту случившегося направили спасательные суда «Преданный» и «Атлас».