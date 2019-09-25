Аварийную плавбазу «Петр Житников» после ликвидации пожара отправят в Находку
Представитель компании-судовладельца «Дальморепродукт» в среду, 25 сентября, сообщил, что плавбазу «Петр Житников», которая загорелась у курильского острова Итуруп в Тихом океане, после ликвидации пожара на борту направят в порт Находка. По его словам, во вторник, 24 сентября, консервный цех плавучей базы загорелся, поэтому капитан судна запросил эвакуацию, передает РИА Новости.
По информации МЧС, из 420 членов экипажа 361 эвакуировали рыболовными судами на остров Шикотан, а 59 человек остались на борту плавбазы в качестве аварийной бригады. К месту случившегося направили спасательные суда «Преданный» и «Атлас».
«После тушения пожара «Петр Житников» отправится в Находку», — добавили в «Дальморепродукте».
Аварийную группу на «Петре Житникове» увеличили до 63 человек, а к работавшей на борту плавбазы группе добавили еще пять членов экипажа. Сейчас спасатели судна «Атлас» проливают горевшие помещения пеной.
«В задраенных трюмах плавбазы находится тысяча тонн замороженного иваси. Рыба не пострадала от огня», — резюмировали в «Дальморепродукте».