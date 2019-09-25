Встреча Арктического совета состоится с 30 сентября по 2 октября в России

Международная встреча Арктического совета состоится в России 30 сентября — 2 октября. В ней примут участие представители государств-членов совета, стран-наблюдателей и зарубежной научной общественности.

На заседаниях будут обсуждаться вопросы сотрудничества стран в сфере обеспечения стабильности арктического региона, развитие его транспортной инфраструктуры, устойчивое развитие Арктики.

Российскую делегацию возглавит секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Арктический совет был учрежден в 1996 году. Инициаторами его создания были Россия, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция. Статус постоянного участника имеют шесть организаций коренных народов Арктики: Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, Арктический совет атабасков, Международная ассоциация алеутов, Международный совет гвичинов, Совет саамов и Циркумполярный совет инуитов.