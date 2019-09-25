Трамп в очередной раз превысил регламент выступления в ООН

Американский лидер Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН вновь превысил регламент. Его речь длилась более 36 минут при отведенном времени в 15 минут.

Кроме того, хозяин Белого дома ни разу не упомянул в своем выступлении Россию, сообщает «Интерфакс». Трамп в речи упомянул «ясный сигнал» к прекращению «бесконечных войн», который США посылают всему миру.

Вашингтон, по его словам, «готов к дружбе со всеми, кто искренне стремится к миру и уважению», и не верит в «наличие постоянных врагов». Трамп выступает на ГА ООН в третий раз. Предыдущее выступления также были

Это третье с момента избрания выступление Трампа на Генассамблее ООН. Предыдущие также значительно превысили норматив — в минувшем году Трамп опоздал на выступление и вдвое превысил регламент. Первое выступление в 2017 году и вовсе продлилось 41 минуту.

Ранее сообщалось, что 10 членов российской делегации на ГА ООН, включая члена Совфеда Константина Косачев, не получили американские визы для участия, так как Соединенные Штаты не смогли оформить документы в срок.