Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутаты ЗакС Петербурга утвердили Совершаеву на пост вице-губернатора

Депутаты ЗакС Петербурга утвердили Совершаеву на пост вице-губернатора

 Депутаты ЗакСа утвердили Анну Митянину на пост вице-губернатора Петербурга

Депутаты ЗакСа утвердили Анну Митянину на пост вице-губернатора Петербурга
«Нафтогаз» заявил, что Украина готова к зиме

«Нафтогаз» заявил, что Украина готова к зиме

 Зеленский рассказал о потере Украиной более 15% ВВП с трибуны ООН

Зеленский рассказал о потере Украиной более 15% ВВП с трибуны ООН
Пожар вспыхнул на борту российского траулера у берегов Норвегии

Пожар вспыхнул на борту российского траулера у берегов Норвегии

 Cпецпосланник ООН по Ливии обсудил с главой МИД Кувейта урегулирвание в республике

Cпецпосланник ООН по Ливии обсудил с главой МИД Кувейта урегулирвание в республике
Депутаты ЗакС Петербурга утвердили Совершаеву на пост вице-губернатора

Депутаты ЗакС Петербурга утвердили Совершаеву на пост вице-губернатора

 Депутаты ЗакСа утвердили Анну Митянину на пост вице-губернатора Петербурга

Депутаты ЗакСа утвердили Анну Митянину на пост вице-губернатора Петербурга
«Нафтогаз» заявил, что Украина готова к зиме

«Нафтогаз» заявил, что Украина готова к зиме

 Зеленский рассказал о потере Украиной более 15% ВВП с трибуны ООН

Зеленский рассказал о потере Украиной более 15% ВВП с трибуны ООН
Пожар вспыхнул на борту российского траулера у берегов Норвегии

Пожар вспыхнул на борту российского траулера у берегов Норвегии

 Cпецпосланник ООН по Ливии обсудил с главой МИД Кувейта урегулирвание в республике

Cпецпосланник ООН по Ливии обсудил с главой МИД Кувейта урегулирвание в республике
11:33   25 Сентября 2019
Весь мир

Трамп в очередной раз превысил регламент выступления в ООН

Трамп в очередной раз превысил регламент выступления в ООН

Американский лидер Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН вновь превысил регламент. Его речь длилась более 36 минут при отведенном времени в 15 минут.

Кроме того, хозяин Белого дома ни разу не упомянул в своем выступлении Россию, сообщает «Интерфакс». Трамп в речи упомянул «ясный сигнал» к прекращению «бесконечных войн», который США посылают всему миру.

Вашингтон, по его словам, «готов к дружбе со всеми, кто искренне стремится к миру и уважению», и не верит в «наличие постоянных врагов». Трамп выступает на ГА ООН в третий раз. Предыдущее выступления также были

Это третье с момента избрания выступление Трампа на Генассамблее ООН. Предыдущие также значительно превысили норматив — в минувшем году Трамп опоздал на выступление и вдвое превысил регламент. Первое выступление в 2017 году и вовсе продлилось 41 минуту.

Ранее сообщалось, что 10 членов российской делегации на ГА ООН, включая члена Совфеда Константина Косачев, не получили американские визы для участия, так как Соединенные Штаты не смогли оформить документы в срок.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#трамп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...