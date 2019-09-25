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11:18   25 Сентября 2019
Россия

ЗакС Петербурга утвердил кандидатуру Батанова на пост вице-губернатора

ЗакС Петербурга утвердил кандидатуру Батанова на пост вице-губернатора

Законодательное собрание Санкт-Петербурга утвердило кандидатуру Эдуарда Батанова на пост вице-губернатора. Это произошло во время заседания в Мариинском дворце в среду, 25 сентября.

Губернатор Петербурга Александр Беглов представил для согласования несколько кандидатур, в списке было десять человек. Обращаясь к депутатам, Беглов отметил, что все представленные люди являются его соратниками и единомышленниками, не раз доказавшими свой опыт и профессиональный подход к делу. По словам Александра Беглова, его команде предстоит развивать город, сделать его комфортным для жителей и гостей, а также вовлекать в проекты горожан и реализовывать их идеи и инициативы.

В ходе электронного голосования за кандидатуру Батанова проголосовало 40 человек, пятеро высказались против, еще двое воздержались. Таким образом Эдуард Батанов стал вице-губернатором Петербурга. В правительстве он будет отвечать за инвестиционную политику.

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Автор: Ольга Воскресенская
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