Житель Ямала случайно во время охоты застрелил родственника

Следственное управление Следственного комитета по Ямало-ненецкому автономному округу возбудило уголовное дело по факту случайного убийства местным жителем своего зятя.

Как сообщает ведомство, причинение смерти по неосторожности произошло 14 сентября в Пуровском районе ЯНАО в 40 километрах от поселка Сывдарма. 53-летний местный житель отправился на охоту вместе с зятем. Когда мужчины разгружали надувную лодку, младший родственник передал старшему ружье, и тот, приняв оружие, случайно нажал на курок.

«Взяв ружье, тесть случайно нажал на курок, отчего произошел выстрел в сторону потерпевшего, причинив ему огнестрельное дробовое ранение головы. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия», - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи расследуют уголовное дело, по статье «Причинение смерти по неосторожности», выясняя все обстоятельства произошедшего.