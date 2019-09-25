Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутаты ЗакС Петербурга утвердили Совершаеву на пост вице-губернатора

Депутаты ЗакС Петербурга утвердили Совершаеву на пост вице-губернатора

 Депутаты ЗакСа утвердили Анну Митянину на пост вице-губернатора Петербурга

Депутаты ЗакСа утвердили Анну Митянину на пост вице-губернатора Петербурга
«Нафтогаз» заявил, что Украина готова к зиме

«Нафтогаз» заявил, что Украина готова к зиме

 Зеленский рассказал о потере Украиной более 15% ВВП с трибуны ООН

Зеленский рассказал о потере Украиной более 15% ВВП с трибуны ООН
Пожар вспыхнул на борту российского траулера у берегов Норвегии

Пожар вспыхнул на борту российского траулера у берегов Норвегии

 Cпецпосланник ООН по Ливии обсудил с главой МИД Кувейта урегулирвание в республике

Cпецпосланник ООН по Ливии обсудил с главой МИД Кувейта урегулирвание в республике
Депутаты ЗакС Петербурга утвердили Совершаеву на пост вице-губернатора

Депутаты ЗакС Петербурга утвердили Совершаеву на пост вице-губернатора

 Депутаты ЗакСа утвердили Анну Митянину на пост вице-губернатора Петербурга

Депутаты ЗакСа утвердили Анну Митянину на пост вице-губернатора Петербурга
«Нафтогаз» заявил, что Украина готова к зиме

«Нафтогаз» заявил, что Украина готова к зиме

 Зеленский рассказал о потере Украиной более 15% ВВП с трибуны ООН

Зеленский рассказал о потере Украиной более 15% ВВП с трибуны ООН
Пожар вспыхнул на борту российского траулера у берегов Норвегии

Пожар вспыхнул на борту российского траулера у берегов Норвегии

 Cпецпосланник ООН по Ливии обсудил с главой МИД Кувейта урегулирвание в республике

Cпецпосланник ООН по Ливии обсудил с главой МИД Кувейта урегулирвание в республике
11:40   25 Сентября 2019
Россия

Житель Ямала случайно во время охоты застрелил родственника

Житель Ямала случайно во время охоты застрелил родственника

Следственное управление Следственного комитета по Ямало-ненецкому автономному округу возбудило уголовное дело по факту случайного убийства местным жителем своего зятя.

Как сообщает ведомство, причинение смерти по неосторожности произошло 14 сентября в Пуровском районе ЯНАО в 40 километрах от поселка Сывдарма. 53-летний местный житель отправился на охоту вместе с зятем. Когда мужчины разгружали надувную лодку, младший родственник передал старшему ружье, и тот, приняв оружие, случайно нажал на курок.

«Взяв ружье, тесть случайно нажал на курок, отчего произошел выстрел в сторону потерпевшего, причинив ему огнестрельное дробовое ранение головы. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия», - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи расследуют уголовное дело, по статье «Причинение смерти по неосторожности», выясняя все обстоятельства произошедшего.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #убийство #следствие #происшествия #чп #янао #общество #охотник

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...