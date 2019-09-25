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11:09   25 Сентября 2019
Россия

МОЭК взыскала с управляющей компании более 30 миллионов рублей долгов за тепло

МОЭК взыскала с управляющей компании более 30 миллионов рублей долгов за тепло

Представитель объединенной энергетической компании в среду, 25 сентября, сообщил, что МОЭК взыскала с «УК Ремкомплекстрой» более 30 миллионов рублей задолженности за тепловую энергию. По его словам, компания выиграла в арбитражном суде Москвы дело против «УК Ремкомплекстрая».

«МОЭК выиграла дело против управляющей компании в сфере ЖКХ на сумму более 30 миллионов рублей», — объяснили в энергетической компании.

Задолженность «УК Ремкомплекстрой» за тепло и горячую воду сформировалась в период с июня по ноябрь 2018 года. При этом компания безрезультатно пыталась оспорить правомерность применяемого ресурсоснабжающей организацией тарифа.

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Автор: Анатолий Кубарев
#общество #долг #тепло #моэк

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