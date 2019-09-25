МОЭК взыскала с управляющей компании более 30 миллионов рублей долгов за тепло
Представитель объединенной энергетической компании в среду, 25 сентября, сообщил, что МОЭК взыскала с «УК Ремкомплекстрой» более 30 миллионов рублей задолженности за тепловую энергию. По его словам, компания выиграла в арбитражном суде Москвы дело против «УК Ремкомплекстрая».
«МОЭК выиграла дело против управляющей компании в сфере ЖКХ на сумму более 30 миллионов рублей», — объяснили в энергетической компании.
Задолженность «УК Ремкомплекстрой» за тепло и горячую воду сформировалась в период с июня по ноябрь 2018 года. При этом компания безрезультатно пыталась оспорить правомерность применяемого ресурсоснабжающей организацией тарифа.
По состоянию на 15.00 подключено к теплу 6781 объекта соцсферы. Тепло подано в 2515 зданий школ (82%), 2397 — детсадов (99,5%), 1244 — больниц (84%) и 625 поликлиник (72%). Кроме того, запитано 3483 жилых дома (10,5%). Работы ведутся совместно с персоналом управляющих компаний.— ПАО «МОЭК» (@paomoek) 23 сентября 2019 г.