МОЭК взыскала с управляющей компании более 30 миллионов рублей долгов за тепло

Представитель объединенной энергетической компании в среду, 25 сентября, сообщил, что МОЭК взыскала с «УК Ремкомплекстрой» более 30 миллионов рублей задолженности за тепловую энергию. По его словам, компания выиграла в арбитражном суде Москвы дело против «УК Ремкомплекстрая».

«МОЭК выиграла дело против управляющей компании в сфере ЖКХ на сумму более 30 миллионов рублей», — объяснили в энергетической компании.