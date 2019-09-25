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11:20   25 Сентября 2019
Россия

Генпрокуратура призвала провести проверки в сфере лесопользования по всей России

Генпрокуратура призвала провести проверки в сфере лесопользования по всей России

Генпрокурор Юрий Чайка поручил в начале 2020 года провести по всей стране проверки в сфере лесопользования. Речь об этом зашла на совещании в Красноярске в среду, 25 сентября. На повестке дня — состояние законности в сфере лесопользования.

«В ходе них дать оценку органам государственной власти по своевременности проведения лесоустройства, лесовосстановительных работ, законности распоряжения лесными участками, эффективностью мероприятий по контролю», — подчеркнул Чайка. 

По его мнению, особое внимание стоит уделить соблюдению порядка и сроков проведения инвентаризации лесов, постановке земель лесного фонда на кадастровый учет. Кроме того, он поручил прокурорам проверить материалы дел оперативного учета, чтобы выяснить обстоятельства поджогов с целью умышленного причинения вреда экосистеме и экономике страны.

Масштабные лесные пожары в Сибири этим летом стали одной из самых громких тем. Огонь уничтожил три миллиона гектаров леса. В некоторых регионах власти вводили режим ЧС.

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Автор: Виктория Разумовская
#генпрокуратура #чайка #проверки #леса

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