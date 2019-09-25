Зеленский ответил на вопрос российских журналистов о давлении со стороны Трампа

Украинский президент Владимир Зеленский ответил на вопрос российских журналистов о якобы давлении со стороны коллеги из США Дональда Трампа. Глава украинского государства заявил, что надавить на него может только один человек.

«На меня может давить только мой сын. Ему 6 лет», —заявил Зеленский.

Ранее Трамп отверг обвинения Демпартии, что он якобы потребовал от Зеленского провести расследование против сына экс-вице-президента Джо Байдена Хантера Байдена, наиболее вероятного соперника Трампа на президентских выборах.

Американский лидер пообещал рассекретить запись телефонного разговора с украинским коллегой. Ожидается, что стенограмма беседы появится в среду, 25 сентября.