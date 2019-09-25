Российский лидер Владимир Путин посетит Саудовскую Аравию в середине октября. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Визит президента России Владимира Путина в Эр-Рияд намечен на середину октября 2019 года, сообщил Богданов РИА Новости. По мнению заместителя министра иностранных дел России, приезд президента РФ в Саудовскую Аравию даст новый импульс укреплению отношений между странами и народами, а также послужит дополнительной координации на тему последних событий на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно о московской встрече Владимира Путина с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.