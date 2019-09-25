Матвиенко переизбрали на пост главы Совета Федерации

Вице-спикер Совфеда Валентина Матвиенко переизбрана на эту должность в третий раз. При этом альтернативных кандидатур предложено не было, кандидатуру Матвиенко выдвинули все вице-спикеры и председатели комитетов.

За это решение проголосовали сенаторы на заседании в среду.

Согласно регламенту Совфеда, необходимо переизбрать председателя верхней палаты, если в его регионе состоялись выборы губернатора. По этой причине после выборов в Петербурге, на которых победил Александр Беглов, Матвиенко пришлось пройти вновь через процедуру делегирования в Совет Федерации.