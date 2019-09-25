Россиянам хотят запретить участвовать в лотерее грин-карт. С таким предложением выступил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, это станет ответом на невыдачу виз для российских дипломатов перед поездкой на Генассамблею ООН, которая проходит в Нью-Йорке.

По словам Чепы, ответные меры России должны быть такими, чтобы все обратили внимание на невыдачу виз со стороны Соединенных Штатов, пишут «Известия». Парламентарий уверен, что можно запретить на территории России сайт, где ведется лотерея, а также затруднить работу тех компаний, которые помогают россиянам в оформлении документов для переезда в США. По мнению депутата, это станет отличным ответом на решение США не выдавать визы российским дипломатам.

Green Card — удостоверение личности, которое подтверждает, что обладатель, не является гражданином США, но имеет право работать и жить на территории страны. Ежегодно США устраивают лотерею по выдаче грин-карт, поощряя переезд в страну.