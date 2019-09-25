Врачи одной из клиник Сеула перепутали медицинские карты пациенток и сделали аборт женщине, которая находилась на шестой неделе беременности. Об этом пишет The Korean Herald в среду, 25 сентября.

По данным издания, женщина пришла в клинику на плановый осмотр. Врач не узнал данные пациентки и решил, что женщина пришла на аборт. Пациентке провели процедуру по ошибке, перепутав с другой женщиной.

О том, что ее беременность прервали, кореянка узнала на следующий день, когда случилось кровотечение. Отмечается, что женщина обратилась в полицию. На врача и медсестру завели дело о халатности.