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10:48   25 Сентября 2019
Весь мир

Южнокорейские врачи по-ошибке сделали аборт другой женщине

Южнокорейские врачи по-ошибке сделали аборт другой женщине

Врачи одной из клиник Сеула перепутали медицинские карты пациенток и сделали аборт женщине, которая находилась на шестой неделе беременности. Об этом пишет The Korean Herald в среду, 25 сентября.

По данным издания, женщина пришла в клинику на плановый осмотр. Врач не узнал данные пациентки и решил, что женщина пришла на аборт. Пациентке провели процедуру по ошибке, перепутав с другой женщиной.

 О том, что ее беременность прервали, кореянка узнала на следующий день, когда случилось кровотечение. Отмечается, что женщина обратилась в полицию. На врача и медсестру завели дело о халатности.

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Автор: Арсений Аскольский
#южная корея #аборт

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