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10:58   25 Сентября 2019
Россия

Беглов поздравил Петербург с подтверждением его звания футбольной столицы

Беглов поздравил Петербург с подтверждением его звания футбольной столицы

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил петербургских футбольных болельщиков с тем, что Северная столица станет местом проведения финала Лиги чемпионов в 2021 году.

Об этом глава города сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Поздравляю всех футбольных болельщиков. Санкт-Петербург подтверждает статус футбольной столицы: «Зенит» – чемпион России, также у нас пройдет в следующем году Чемпионат Европы и вот нашему городу доверили проведение финала Лиги чемпионов в 2021 году», - написал губернатор.

По его словам, проведение мероприятия подобного уровня в городе на Неве станет событием мирового масштаба и Петербургу потребуется поддержка со стороны федерального бюджета. Решением этого вопроса, отметил Беглов, займется он сам.

В заключение губернатор поблагодарил УЕФА – Союз европейских футбольных ассоциаций за доверие, и пожелал петербуржцам хорошего дня.

 

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Автор: Олег Королев
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