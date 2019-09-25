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10:20   25 Сентября 2019
Россия

Голый мужчина сбежал из столичной больницы, куда попал после прыжка в Москву-реку

Голый мужчина сбежал из столичной больницы, куда попал после прыжка в Москву-реку

Голый мужчина сбежал из столичной больницы, куда попал после прыжка в Москву-реку. Как рассказали в полиции, им поступило сообщение о том, что один из пациентов клиники сбежал после осмотра медиками. Врачи говорят, что мужчина был весь в крови и убежал из больницы без одежды.

Через некоторое время полицейским удалось найти и задержать мужчину. Ранее он спрыгнул в Москву-реку с Москворецкой набережной, но едва не погиб в сливной канализации, куда по случайности попал. Очевидцы тогда вызвали скорую, и пострадавшего госпитализировали. Фактически, после госпитализации мужчина пытался сбежать. Сейчас беглец снова находится под наблюдением врачей.

В середине сентября случайные прохожие спасли двух нетрезвых мужчин, которые пытались купаться в Москве-реке ночью.

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #чп #общество #москва-река

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