Голый мужчина сбежал из столичной больницы, куда попал после прыжка в Москву-реку. Как рассказали в полиции, им поступило сообщение о том, что один из пациентов клиники сбежал после осмотра медиками. Врачи говорят, что мужчина был весь в крови и убежал из больницы без одежды.

Через некоторое время полицейским удалось найти и задержать мужчину. Ранее он спрыгнул в Москву-реку с Москворецкой набережной, но едва не погиб в сливной канализации, куда по случайности попал. Очевидцы тогда вызвали скорую, и пострадавшего госпитализировали. Фактически, после госпитализации мужчина пытался сбежать. Сейчас беглец снова находится под наблюдением врачей.

В середине сентября случайные прохожие спасли двух нетрезвых мужчин, которые пытались купаться в Москве-реке ночью.