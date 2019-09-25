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Хиллари Клинтон поддержала решение об импичменте Трампа
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Хиллари Клинтон поддержала решение об импичменте Трампа

Хиллари Клинтон поддержала решение об импичменте Трампа
10:20   25 Сентября 2019
Политика

Хиллари Клинтон поддержала решение об импичменте Трампа

Хиллари Клинтон поддержала решение об импичменте Трампа

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон поддержала решение американской Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении американского лидера Дональда Трампа.

Обстоятельства, которые заставили Конгресс так поступить, политик назвала чрезвычайными.

«Я не пришла к этому решению быстро или легко, но это чрезвычайный случай», — подчеркнула Клинтон.

На ситуацию повлияли последние поступки Трампа, отметила Клинтон. Речь идет о ее попытках вовлечь президента Украины в заговор против экс-вице-президента США Джо Байдена. Кроме того, Клинтан назвала российского лидера Владимира Путина «другом Трампа», от которого следует защищаться.

Хиллари Клинтон поддержала решение об импичменте Трампа

Ранее, как писал News.ru, Палата представителей Конгресса начала процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Об этом рассказала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, политик, занимающая в государственной иерархии США третий по значимости пост. Подобная процедура применялась в США три раза. Её запуск ещё не означает, что Трампу придётся покинуть высокий пост.

Ранее спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры, которая определит, существуют ли основания для объявления импичмента Трампу.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #трамп #импичмент

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