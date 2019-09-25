МВД одобрило идею о снижении допустимого порога превышения скорости

МВД РФ призвало снизить порог превышения скорости до десяти километров в час вместо 20 километров в час. Об этом сообщил замглавы ГАИ генерал-майор полиции Владимир Кузин.

По его словам, необходимые поправки могут внести уже в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях, которую готовит кабмин. В начале 2020 года депутаты Госдумы планируют обсудить предложенную меру.

Кузин добавил, что дорожные камеры могут регистрировать превышение скоростного режима с небольшим процентом погрешности.