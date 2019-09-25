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10:01   25 Сентября 2019
Россия

Госдума предложила упростить процедуру госзакупок обезболивающих лекарств

Госдума предложила упростить процедуру госзакупок обезболивающих лекарств

Госдума предложила упростить процедуру госзакупок обезболивающих лекарств. С такими поправками к закону выступила межфракционная рабочая группа российских парламентариев. В частности, предлагается разрешить проводить госзакупки наркотических средств и психотропных веществ у уполномоченной организации без проведения торгов.

Депутат Айрат Фаррахов пояснил «Парламентской газете», что предложения связаны с действующей государственной монополией на оборот наркотических средств и психотропных веществ. По факту есть лишь один завод-изготовитель, который курирует Минпромторг РФ, поэтому было бы лучше отменить процедуру торгов, поскольку она является простой формальностью.

По словам парламентариев, у сотрудников не будет уходить время на оформление ненужных документов для торгов, а эффективность их работы можно повысить чем-то другим, ведь работы и без того много. Также благодаря нововведениям пациенты смогут быстрее получать обезболивающие, так как сейчас с этим во многих регионах есть существенные проблемы. В Госдуме посоветовались со Счетной палатой и представителями ФАС, которые также говорят о бесполезности торгов в данном вопросе.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #госдума #политика #торги #госзакупки

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