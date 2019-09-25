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10:01   25 Сентября 2019
Весь мир

Северокорейская делегация посетит Россию в октябре

Северокорейская делегация посетит Россию в октябре

Во второй половине октября, с 20 по 23 число, в Россию приедет делегация Верховного народного собрания (ВНС) КНДР во главе с председателем Пак Тхэ Соном. Во время визита состоится обмен мнениями по вопросам экономического и культурного сотрудничества.

Руководитель группы по сотрудничеству Совфеда с парламентом КНДР Олег Мельниченко заявил, что этот визит давно ждали. К нему шла активная подготовка. 

«Это ответный визит на ту поезду, которую наша группа дружбы совершила в марте этого года в Пхеньян. Тогда было доведено официальное приглашение Валентины Ивановны Матвиенко посетить РФ», — напомнил сенатор. 

Он добавил, что представителям парламентов двух стран предстоит обсудить большое количество вопросов. Это будет продолжение диалога, начатого в Пхеньяне. 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #совфед #кндр #политика

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