Северокорейская делегация посетит Россию в октябре

Во второй половине октября, с 20 по 23 число, в Россию приедет делегация Верховного народного собрания (ВНС) КНДР во главе с председателем Пак Тхэ Соном. Во время визита состоится обмен мнениями по вопросам экономического и культурного сотрудничества.

Руководитель группы по сотрудничеству Совфеда с парламентом КНДР Олег Мельниченко заявил, что этот визит давно ждали. К нему шла активная подготовка.

«Это ответный визит на ту поезду, которую наша группа дружбы совершила в марте этого года в Пхеньян. Тогда было доведено официальное приглашение Валентины Ивановны Матвиенко посетить РФ», — напомнил сенатор.

Он добавил, что представителям парламентов двух стран предстоит обсудить большое количество вопросов. Это будет продолжение диалога, начатого в Пхеньяне.