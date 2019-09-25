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Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым, сообщают украинские СМИ

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9:38   25 Сентября 2019
Весь мир

Истребитель МиГ-21 разбился в Индии

Истребитель МиГ-21 разбился в Индии

Истребитель МиГ-21 разбился в Индии. Как пишет издание Hindustan Times, инцидент произошел утром в среду, 25 сентября.

Истребитель ВВС Индии МиГ-21 пытался взлететь с авиабазы Гвалиор, но потерпел кружение. Известно, что это был учебно-тренировочный полет. Пилоты успели катапультироваться, при крушении никто не пострадал. Сейчас выясняются подробности и обстоятельства случившегося.

На минувшей неделе на северо-западе Франции разбился бельгийский истребитель F-16, экипаж также совершал тренировочный полет.

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Автор: Ольга Воскресенская
#чп #индия #весь мир #миг-21

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