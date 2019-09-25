Истребитель МиГ-21 разбился в Индии. Как пишет издание Hindustan Times, инцидент произошел утром в среду, 25 сентября.

Истребитель ВВС Индии МиГ-21 пытался взлететь с авиабазы Гвалиор, но потерпел кружение. Известно, что это был учебно-тренировочный полет. Пилоты успели катапультироваться, при крушении никто не пострадал. Сейчас выясняются подробности и обстоятельства случившегося.

На минувшей неделе на северо-западе Франции разбился бельгийский истребитель F-16, экипаж также совершал тренировочный полет.