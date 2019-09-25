Российских старшеклассников обучат нейротехнологиям и основам создания дронов

Учащихся старших классов обучат основам нейротехнологий и создания дронов, беспилотных автомобилей, азам построения «умного» города и «интернета вещей». Лекции пройдут в рамках «Урока Национальной технологической инициативы».

Заявку могут оставить сами учителя, а потом получить необходимые материалы для занятий: видеолекции, нестандартные задачи. Они рассчитаны на учеников 7-11 классов.

Глава Ассоциации участников технологических кружков Алексей Федосеев считает, что подобные уроки помогают школьнику получить представление о реальной инженерии и увлечься ею. В этом году в рамках «Урока НТИ» ребята смогут попробовать решить задачи по нейротехнологиям, беспилотному транспорту, аэрокосмическим системам и многим другим направлениям.

Курс также включает в себя уроки о нанотехнологиях, big data и машинном обучении, разработке виртуальной реальности, системах связи и дистанционного зондирования Земли, аэрокосмических системах и многом другом.