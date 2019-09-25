Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Невыдача виз дипломатам РФ подрывает принципы ООН, считает Клишас

Невыдача виз дипломатам РФ подрывает принципы ООН, считает Клишас

 Житель Чукотки прятал дома банку с золотом на 2,8 миллиона рублей

Житель Чукотки прятал дома банку с золотом на 2,8 миллиона рублей
Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым, сообщают украинские СМИ

Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым, сообщают украинские СМИ

 Зеленский собирается пригласить Трампа на Украину

Зеленский собирается пригласить Трампа на Украину
Грузовое судно с моряками из РФ село на мель в Швеции из-за уснувшего капитана

Грузовое судно с моряками из РФ село на мель в Швеции из-за уснувшего капитана

 Российский сенатор считает, что шансов для объявления импичмента Трампу нет

Российский сенатор считает, что шансов для объявления импичмента Трампу нет
Невыдача виз дипломатам РФ подрывает принципы ООН, считает Клишас

Невыдача виз дипломатам РФ подрывает принципы ООН, считает Клишас

 Житель Чукотки прятал дома банку с золотом на 2,8 миллиона рублей

Житель Чукотки прятал дома банку с золотом на 2,8 миллиона рублей
Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым, сообщают украинские СМИ

Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым, сообщают украинские СМИ

 Зеленский собирается пригласить Трампа на Украину

Зеленский собирается пригласить Трампа на Украину
Грузовое судно с моряками из РФ село на мель в Швеции из-за уснувшего капитана

Грузовое судно с моряками из РФ село на мель в Швеции из-за уснувшего капитана

 Российский сенатор считает, что шансов для объявления импичмента Трампу нет

Российский сенатор считает, что шансов для объявления импичмента Трампу нет
9:22   25 Сентября 2019
Весь мир

Грузовое судно с моряками из РФ село на мель в Швеции из-за уснувшего капитана

Грузовое судно с моряками из РФ село на мель в Швеции из-за уснувшего капитана

Грузовое судно с моряками из России село на мель в Швеции из-за уснувшего капитана. Речь идет о грузовом судне Baltic Carrier под флагом Гибралтара. СМИ пишут, что на борту находились семь человек, все члены экипажа - граждане России.

Судно Baltic Carrier вышло из Калининградской области в город Линчелинг Швеции. Капитан судна уснул за штурвалом, из-за чего корабль сел на мель около берегов, не дойдя до конечной точки совсем немного. Сейчас ведется расследование, так как капитана подозревают в употреблении алкоголя. К счастью для капитана, повреждений судна не обнаружено, в момент инцидента никто не пострадал.

В конце августа пассажирский теплоход сел на мель в Ямало-Ненецком автономном округе. На борту находилось более 60 человек.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#чп #швеция #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...