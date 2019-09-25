Грузовое судно с моряками из РФ село на мель в Швеции из-за уснувшего капитана

Грузовое судно с моряками из России село на мель в Швеции из-за уснувшего капитана. Речь идет о грузовом судне Baltic Carrier под флагом Гибралтара. СМИ пишут, что на борту находились семь человек, все члены экипажа - граждане России.

Судно Baltic Carrier вышло из Калининградской области в город Линчелинг Швеции. Капитан судна уснул за штурвалом, из-за чего корабль сел на мель около берегов, не дойдя до конечной точки совсем немного. Сейчас ведется расследование, так как капитана подозревают в употреблении алкоголя. К счастью для капитана, повреждений судна не обнаружено, в момент инцидента никто не пострадал.

В конце августа пассажирский теплоход сел на мель в Ямало-Ненецком автономном округе. На борту находилось более 60 человек.