Российский сенатор считает, что шансов для объявления импичмента Трампу нет

Член международного комитета Совфеда Олег Морозов считает, что шансов для объявления импичмента американскому президенту Дональду Трампу нет. Однако противостояние республиканцев и демократов будет жестким, пишет РИА Новости.

Ранее спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента. Причиной стали возможная попытка хозяина Белого дома использовать власти Украины для компрометации своего главного соперника на предстоящих выборах Джо Байдена, а также попытки скрыть эти действия.

«Трудно обосновать повод для него, даже если выяснится, что Дональд Трамп просил украинского президента Владимира Зеленского расследовать деятельность сына Джо Байдена. Ведь для всех очевидно, что деятельность Байдена-младшего дурно пахнет», — отметил Морозов.

Сенатор предположил, что Трамп не проявит слабость, поскольку изначально избрал жесткую тактику поведения в отношении своих оппонентов. Уступать он не намерен.