Невыдача виз дипломатам РФ подрывает принципы ООН, считает Клишас

Невыдача виз дипломатам РФ подрывает принципы ООН, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. По словам сенатора, действия США можно рассматривать не просто как неуважение к работе ООН.

Невыдача виз российским дипломатам для участия в ГА ООН — это прямое нарушение правил функционирования ООН и подрыв принципов работы организации, передает РИА Новости слова Клишаса. Российский сенатор также отметил, что принципы работы прописаны в правилах процедуры Генеральной ассамблеи.

Десять дипломатов из России не смогли получить американские визы в преддверии поездки в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН. Невыдачу виз прокомментировали в Кремле и Совфеде. Из-за ситуации с визами зампосла США вызвали на беседу в российское министерство иностранных дел. Экс-сотрудник ООН назвал визовый отказ США провокацией.