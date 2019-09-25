Житель Чукотки прятал дома банку с золотом на 2,8 миллиона рублей. Как сообщает полиция, инцидент произошел в городе Билибино.

46-летний местный житель хранил в небольшой стеклянной банке 1,33 килограмма золота. После экспертизы установлено, что сумма находки составляет почти три миллиона рублей. В банке находилось шлиховое и рудное золото, которое также содержит в своем составе серебро.

Сейчас в полиции завели уголовное дело по факту незаконного оборота драгметаллов. Мужчине, прятавшему золото у себя, грозит от пяти до семи лет лишения свободы.