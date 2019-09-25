Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Невыдача виз дипломатам РФ подрывает принципы ООН, считает Клишас

Невыдача виз дипломатам РФ подрывает принципы ООН, считает Клишас

 Житель Чукотки прятал дома банку с золотом на 2,8 миллиона рублей

Житель Чукотки прятал дома банку с золотом на 2,8 миллиона рублей
Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым, сообщают украинские СМИ

Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым, сообщают украинские СМИ

 Зеленский собирается пригласить Трампа на Украину

Зеленский собирается пригласить Трампа на Украину
Грузовое судно с моряками из РФ село на мель в Швеции из-за уснувшего капитана

Грузовое судно с моряками из РФ село на мель в Швеции из-за уснувшего капитана

 Российский сенатор считает, что шансов для объявления импичмента Трампу нет

Российский сенатор считает, что шансов для объявления импичмента Трампу нет
Невыдача виз дипломатам РФ подрывает принципы ООН, считает Клишас

Невыдача виз дипломатам РФ подрывает принципы ООН, считает Клишас

 Житель Чукотки прятал дома банку с золотом на 2,8 миллиона рублей

Житель Чукотки прятал дома банку с золотом на 2,8 миллиона рублей
Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым, сообщают украинские СМИ

Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым, сообщают украинские СМИ

 Зеленский собирается пригласить Трампа на Украину

Зеленский собирается пригласить Трампа на Украину
Грузовое судно с моряками из РФ село на мель в Швеции из-за уснувшего капитана

Грузовое судно с моряками из РФ село на мель в Швеции из-за уснувшего капитана

 Российский сенатор считает, что шансов для объявления импичмента Трампу нет

Российский сенатор считает, что шансов для объявления импичмента Трампу нет
8:24   25 Сентября 2019
Россия

Житель Чукотки прятал дома банку с золотом на 2,8 миллиона рублей

Житель Чукотки прятал дома банку с золотом на 2,8 миллиона рублей

Житель Чукотки прятал дома банку с золотом на 2,8 миллиона рублей. Как сообщает полиция, инцидент произошел в городе Билибино.

46-летний местный житель хранил в небольшой стеклянной банке 1,33 килограмма золота. После экспертизы установлено, что сумма находки составляет почти три миллиона рублей. В банке находилось шлиховое и рудное золото, которое также содержит в своем составе серебро.

Сейчас в полиции завели уголовное дело по факту незаконного оборота драгметаллов. Мужчине, прятавшему золото у себя, грозит от пяти до семи лет лишения свободы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #золото #чукотка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...