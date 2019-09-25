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Грузовое судно с моряками из РФ село на мель в Швеции из-за уснувшего капитана

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 Российский сенатор считает, что шансов для объявления импичмента Трампу нет

Российский сенатор считает, что шансов для объявления импичмента Трампу нет
8:07   25 Сентября 2019
Россия

Косачев предположил, с чем связано рассмотрение импичмента Трампу

Косачев предположил, с чем связано рассмотрение импичмента Трампу

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев предположил, с чем связано рассмотрение импичмента президенту США Дональду Трампу. По его словам, исход ситуации определяется интересами сторон в контексте предстоящих президентских выборов в Соединенных Штатах.

Косачев также назвал импичмент внутренним делом страны, при этом отметил, что пока неясны ни основания процедуры, ни ее ход, ни перспективы в будущем, пишет РИА Новости. По мнению российского сенатора, возможная процедура не добавит искренности инициаторам импичмента.

Ранее Конгресс США заявил о процедуре импичмента Дональда Трампа. По версии членов палаты представителей, нынешний президент США «предал должность, национальную безопасность и целостность выборов». При этом СМИ отмечают, что сторонники импичмента Трампа не имеют большинства в конгрессе.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сша #косачев #политика #трамп #весь мир #импичмент

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