КНР спустила на воду свой первый универсальный десантный корабль

Военно-морские силы Народно-освободительной армии КНР провели церемонию спуска на воду первого универсального десантного корабля. Об этом сообщает Минобороны Китая.

Церемония спуска на водную гладь под звуки гимна прошла утром в среду в Шанхае. После того, как командующие ВМС перерезали ленточку, о левый борт корабля разбили бутылку с шампанским.

Данный первый универсальный десантный корабль - первый, который самостоятельно разработан Китаем.

Согласно установленному графику, далее начнутся работы по налаживанию аппаратуры и швартовки. Ожидается проведение ходовых испытаний нового корабля.

В начале сентября Филиппины выразили обеспокоенность по поводу усиления флота КНР вблизи спорных территорий в Южно-Китайском море и потребовали объяснения от посла Китая.