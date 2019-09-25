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 Японский премьер назвал преступлением атаки на саудовские нефтяные объекты

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 Японский премьер назвал преступлением атаки на саудовские нефтяные объекты

Японский премьер назвал преступлением атаки на саудовские нефтяные объекты
7:29   25 Сентября 2019
Весь мир

Японский премьер назвал преступлением атаки на саудовские нефтяные объекты

Японский премьер назвал преступлением атаки на саудовские нефтяные объекты

Японский премьер Синдзо Абэ, выступая на ГА ООН, назвал преступлением атаку на НПЗ Саудовской Аравии.

По его словам, Токио разделяет опасения относительно ситуации на Ближнем востоке. Абэ заявил, что атаки на саудовские нефтеперерабатывающие предприятия  делают заложником стабильность мировой экономики.

Абэ также отметил, что считает ценным высказывание иранского духовного лидера Хаменеи, сделанное в ходе встречи. По его словам, тот сказал, что «не иметь, не создавать, не использовать» ядерное оружие является неким стандартом. Премьер призвал Тегеран действовать мудро.

Четырнадцатого сентября йеменские повстанцы-хуситы заявили об успешной атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Удары производились с помощью БПЛА. В свою очередь американская сторона неподтвердила данную информацию и заявила, что атакам причастен Иран.

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Автор: Олег Королев
#саудовская аравия #синдзо абэ #нефтедобыча

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