Зеленский и Лавров встретились на полях ГА ООН

Между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и украинским президентом Владимиром Зеленским состоялся краткий контакт. Об этом сообщают РИА «Новости», ссылаясь на дипломатический источник.

Собеседник агентства сообщил, что в ходе краткой встречи Лавров и Зеленский провели «вполне деловой» разговор.

Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что в ближайшие недели страны «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) проведут встречу по урегулированию ситуации в Донбассе.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что условиями проведения саммита «нормандской четверки» является подписание «формулы Штайнмайера» и разведение войск на трех согласованных ранее участках. По его словам, наличие письменно подтвержденного текста «формулы» является одним из условий для встречи лидеров.