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 Японский премьер назвал преступлением атаки на саудовские нефтяные объекты

Японский премьер назвал преступлением атаки на саудовские нефтяные объекты
6:45   25 Сентября 2019
Весь мир

Премьер Японии заявил о необходимости изменения структуры Совбеза ООН

Премьер Японии заявил о необходимости изменения структуры Совбеза ООН

Японский премьер Синдзо Абэ заявил о необходимости структурно реформировать СБ ООН.

Во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке он отметил, что Япония прикладывает большие усилия для реализации идей и целей Всемирной организации. При этом Абэ убежден необходимости реформировать структуры Совбеза, которая существует уже три четверти века.

Абэ отметил, что Япония примет участие в выборах 2020 года и рассчитывает приложить усилия в качестве непостоянного члена СБ ООН при поддержке многих стран. Он попросил, чтобы страны-члены ООН поддержали Токио.

Также японский премьер заявил, что Япония вносит в дело борьбы с преступностью, повышения социальной роли женщн, а также образования.

Япония добивается расширения состава постоянных членов Совбеза, вместе с ФРГ, Индией и другими странами рассчитывая стать участниками СБ на постоянной основе. В этом году Япония является непостоянным членом Совбеза.

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Автор: Олег Королев
#япония #совбез оон

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