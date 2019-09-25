Премьер Японии заявил о необходимости изменения структуры Совбеза ООН

Японский премьер Синдзо Абэ заявил о необходимости структурно реформировать СБ ООН.

Во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке он отметил, что Япония прикладывает большие усилия для реализации идей и целей Всемирной организации. При этом Абэ убежден необходимости реформировать структуры Совбеза, которая существует уже три четверти века.

Абэ отметил, что Япония примет участие в выборах 2020 года и рассчитывает приложить усилия в качестве непостоянного члена СБ ООН при поддержке многих стран. Он попросил, чтобы страны-члены ООН поддержали Токио.

Также японский премьер заявил, что Япония вносит в дело борьбы с преступностью, повышения социальной роли женщн, а также образования.

Япония добивается расширения состава постоянных членов Совбеза, вместе с ФРГ, Индией и другими странами рассчитывая стать участниками СБ на постоянной основе. В этом году Япония является непостоянным членом Совбеза.