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Глава МИД Китая назвал развязывание торговой войны «ошибочным рецептом»

Глава МИД Китая назвал развязывание торговой войны «ошибочным рецептом»

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6:01   25 Сентября 2019
Весь мир

Глава МИД Китая назвал развязывание торговой войны «ошибочным рецептом»

Глава МИД Китая назвал развязывание торговой войны «ошибочным рецептом»

Одностороннее объявление торговой войны является ошибочным методом для решения экономических споров, заявил глава МИД КНР Ван И.

Китайский министр заявил, что свободное движение ресурсов, сформированных глобализацией, вместе с огромным богатством привели к несбалансированности развития в странах и несбалансированной международной торговли.

Ван И отметил, что в данной ситуации правильным будет решить внутренние проблемы через углубление реформ, а межгосударственные вопросы разрешить через мирные и равноправные консультации. Он подчеркнул, что если один постоянно взваливает вину на второго, то значит, это неподходящий партнер.

Глава МИД КНР заявил, что одностороннее  развязывание торговой тем более является ошибочным рецептом.

Также министр отметил, что кономическая глобализация является трендом современности, который невозможно остановить.

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Автор: Олег Королев
#сша #китай #торговая война

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