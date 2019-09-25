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 Сторонники импичмента Трампа не имеют большинства в конгрессе, сообщают СМИ

Сторонники импичмента Трампа не имеют большинства в конгрессе, сообщают СМИ
5:38   25 Сентября 2019
Весь мир

Сторонники импичмента Трампа не имеют большинства в конгрессе, сообщают СМИ

Сторонники импичмента Трампа не имеют большинства в конгрессе, сообщают СМИ

Сторонники импичмента американского президента Дональда Трампа не имеют большинства в палате представителей США. Об этом пишут Washington Post и New York Times.

Ранее спикер подконтрольной демократам палаты представителей Нэнси Пелоси заявила о начале процедуры импичмента. Основанием для него стал разговор Трампа с Зеленским, в ходе которого тот требовал начать расследование против сына кандидата в президенты США Джо Байдена.

В Палате представителей 435 членов, большинство - демократы (235). NYT отмечает, что процедуру поддерживают только две сотни челвоек, из которых 199 демократы и один независимый парламентарий. При этом 87 законодателей не поддерживают импичмент, либо сомневаются (среди них 16 демократов и 71 республиканец). При этом газете не удалось получить ответов от 148 парламентариев (128 из которых - республиканцы).

В свою очередь Washington Post, которая опрашивала только демократов, сообщает, что за импичмент выступают 194 человек, 40 выступают за продолжение расследование, и один дал «неясный комментарий».

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Автор: Олег Королев
#сша #трамп #импичмент

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