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4:57   25 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым, сообщают украинские СМИ

Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым, сообщают украинские СМИ

Украинский президент Владимир Зеленский, который возглавлял в 2014 студию «Квартал 95», пытался извиниться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщают украинские СМИ, ссылаясь на источники.

Отмечается, что осенью 2014 года Зеленский с данным вопросом лично пришел к занимавшему на тот момент должность первого замминистра МВД Владимиру Евдокимову, поскольку шоумен якобы опасался за свою жизнь.

После этого Зеленскому была организована встреча с посредником, бизнесменом Юрием Ериняком. Тот якобы пообщался с главой МВД Чечни, после чего тот переговорил с руководителем «Квартала 95».

По данным источника, допускалась личная встреча Зеленского и Кадырова, однако юморист отказался ехать, и за него в Чечню отправился Ериняк. Бизнесмен был недоволен решением шоумена, и после возвращение его загорелся автомобиль Зеленского.

В конце апреля избранный президент Украины вновь извинился перед мусульманами за использование кадров в передаче «ЧистоNews», на которых Кадыров плачет после молитвы. По его словам, он даже не знал про это видео, поскольку передачу не вел.

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Автор: Олег Королев
#кадыров #зеленский

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