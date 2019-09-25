США предоставят сторонникам Гуаидо 52 миллиона долларов помощи

Американское агентство по международному развитию (USAID) предоставит венесуэльской оппозиции 52 миллиона долларов. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

Ранее спикер Нацассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, который незаконно провозгласил себя президентом, сообщил, что оппозиция направит своих представителей на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке.

Глава USAID Марк Грин заявил о предоставлении помощи на встрече в Нью-Йорке с венесуэльскими оппозиционерами и послом Гуаидо в США Карлосом Веккьо.

Отмечается, что было объявлено о выделении венесуэльской оппозиции 52 миллионов долларов на «помощь развитию». В тексте говорится, что средства пойдут на программы, которые нацелены на поддержку подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи, а также «независимых СМИ, гражданского общества и восстановление здравоохранения».