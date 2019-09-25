Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Дочь Заворотнюк сделала официальное заявление в Instagram

Дочь Заворотнюк сделала официальное заявление в Instagram

 Россия не будет менять законодательство для расширения списка поставщиков газа на Украину

Россия не будет менять законодательство для расширения списка поставщиков газа на Украину
Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым, сообщают украинские СМИ

Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым, сообщают украинские СМИ

 Зеленский собирается пригласить Трампа на Украину

Зеленский собирается пригласить Трампа на Украину
США предоставят сторонникам Гуаидо 52 миллиона долларов помощи

США предоставят сторонникам Гуаидо 52 миллиона долларов помощи

 Захарова назвала позорным отказ Вашингтона выдать визы российским делегатам

Захарова назвала позорным отказ Вашингтона выдать визы российским делегатам
Дочь Заворотнюк сделала официальное заявление в Instagram

Дочь Заворотнюк сделала официальное заявление в Instagram

 Россия не будет менять законодательство для расширения списка поставщиков газа на Украину

Россия не будет менять законодательство для расширения списка поставщиков газа на Украину
Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым, сообщают украинские СМИ

Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым, сообщают украинские СМИ

 Зеленский собирается пригласить Трампа на Украину

Зеленский собирается пригласить Трампа на Украину
США предоставят сторонникам Гуаидо 52 миллиона долларов помощи

США предоставят сторонникам Гуаидо 52 миллиона долларов помощи

 Захарова назвала позорным отказ Вашингтона выдать визы российским делегатам

Захарова назвала позорным отказ Вашингтона выдать визы российским делегатам
4:15   25 Сентября 2019
Весь мир

США предоставят сторонникам Гуаидо 52 миллиона долларов помощи

США предоставят сторонникам Гуаидо 52 миллиона долларов помощи

Американское агентство по международному развитию (USAID) предоставит венесуэльской оппозиции 52 миллиона долларов. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

Ранее спикер Нацассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, который незаконно провозгласил себя президентом, сообщил, что оппозиция направит своих представителей на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке.

Глава USAID Марк Грин заявил о предоставлении помощи на встрече в Нью-Йорке с венесуэльскими оппозиционерами и послом Гуаидо в США Карлосом Веккьо.

Отмечается, что было объявлено о выделении венесуэльской оппозиции 52 миллионов долларов на «помощь развитию». В тексте говорится, что средства пойдут на программы, которые нацелены на поддержку подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи, а также «независимых СМИ, гражданского общества и восстановление здравоохранения».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сша #венесуэла #гуаидо

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...