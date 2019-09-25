Захарова назвала позорным отказ Вашингтона выдать визы российским делегатам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила солидарность с главой ведомства Сергеем Лавровым, назвавшим позором отказ Вашингтона выдавать визы части российской делегации для участия в Генассамблее ООН.

Ранее Закарова сообщила, что ряд членов российской делегации не получили визы для участия в ГА ООН. При этом она отметила, что отсылки к тому, что невыдача виз носит технический характер, она назвала несостоятельными. Всего визу не получили десять членов делегации, в том числе глава международного комитета Совфеда Константин Косачев и глава комитета Госдумы международным делам Леонид Слуцкий.

Во вторник представитель Госдепа заявил, что США серьезно относятся к своим обязательствам в рамках соглашений с ООН.

Захарова на своей странице в Facebook написала, что американской делегации во главе с Майком Помпео для визита в Сочи было выдано две сотни виз. По ее словам, это и есть пример того, что такое серьезное отношение к своим обязательствам.

Представитель МИД РФ отметила, что сначала принимать паспорта, а потом возвращать их с объяснением «слишком рано», а после снова собирать и в результате не выдавать около десяти виз людям, которые напрямую связаны с работой ООН, это позор. По словам Захаровой, это не «серьезное отношение».