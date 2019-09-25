Украина разрешила опубликовать беседу Трампа с Зеленским

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Киев позволил опубликовать полную расшифровку его беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

На своей странице в Twitter Трамп написал, что американский госсекретарь получил разрешение от украинского правительства на обнародование расшифровки телефонного разговора. По его словам, в Киеве тоже не понимают, в чем проблема.

Ранее президент США заявил, что расшифровка без купюр будет обнародована в среду.

Согласно данным СМИ, Трамп во время разговора раскрыл некие секретные данные и пытался заставить Киев начать расследование против участника президентской гонки США Джо Байдена. Трамп отрицает это, заявляя, что история раздута для того, чтобы выгородить Байдена, чей сын мог быть замешан в коррупционных схемах на Украине.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в связи возможными нарушениями объявила о начале процедуры импичмента.