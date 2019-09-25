Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Дочь Заворотнюк сделала официальное заявление в Instagram

Дочь Заворотнюк сделала официальное заявление в Instagram

 Россия не будет менять законодательство для расширения списка поставщиков газа на Украину

Россия не будет менять законодательство для расширения списка поставщиков газа на Украину
Зеленский собирается пригласить Трампа на Украину

Зеленский собирается пригласить Трампа на Украину

 Зеленский и премьер-министр Италии обсудили антироссийские санкции

Зеленский и премьер-министр Италии обсудили антироссийские санкции
Украина разрешила опубликовать беседу Трампа с Зеленским

Украина разрешила опубликовать беседу Трампа с Зеленским

 СМИ рассказали о содержании послания Путина странам НАТО

СМИ рассказали о содержании послания Путина странам НАТО
Дочь Заворотнюк сделала официальное заявление в Instagram

Дочь Заворотнюк сделала официальное заявление в Instagram

 Россия не будет менять законодательство для расширения списка поставщиков газа на Украину

Россия не будет менять законодательство для расширения списка поставщиков газа на Украину
Зеленский собирается пригласить Трампа на Украину

Зеленский собирается пригласить Трампа на Украину

 Зеленский и премьер-министр Италии обсудили антироссийские санкции

Зеленский и премьер-министр Италии обсудили антироссийские санкции
Украина разрешила опубликовать беседу Трампа с Зеленским

Украина разрешила опубликовать беседу Трампа с Зеленским

 СМИ рассказали о содержании послания Путина странам НАТО

СМИ рассказали о содержании послания Путина странам НАТО
3:03   25 Сентября 2019
Весь мир

Украина разрешила опубликовать беседу Трампа с Зеленским

Украина разрешила опубликовать беседу Трампа с Зеленским

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Киев позволил опубликовать полную расшифровку его беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

На своей странице в Twitter Трамп написал, что американский госсекретарь получил разрешение от украинского правительства на обнародование расшифровки телефонного разговора. По его словам, в Киеве тоже не понимают, в чем проблема.

Ранее президент США заявил, что расшифровка без купюр будет обнародована в среду.

Согласно данным СМИ, Трамп во время разговора раскрыл некие секретные данные и пытался заставить Киев начать расследование против участника президентской гонки США Джо Байдена. Трамп отрицает это, заявляя, что история раздута для того, чтобы выгородить Байдена, чей сын мог быть замешан в коррупционных схемах на Украине.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в связи возможными нарушениями объявила о начале процедуры импичмента.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сша #трамп #импичмент

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...