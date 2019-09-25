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 СМИ рассказали о содержании послания Путина странам НАТО

СМИ рассказали о содержании послания Путина странам НАТО
2:45   25 Сентября 2019
Весь мир

СМИ рассказали о содержании послания Путина странам НАТО

СМИ рассказали о содержании послания Путина странам НАТО

Российский лидер Владимир Путин направил в столицы ряда государств, включая страны-члены НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на знакомый с содержанием документа источник.

Отмечается, что ранее Москва уже предлагала такие договоренности членам альянса, однако тогда они не продемонстрировали заинтересованности в этом. Об этом, в частности, в своем послании упомянул российский лидер.

В тексте сообщения говорится, что Россия призывает поддержать усилия Москвы, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД  наземного базирования.

ДРСМД прекратил действовать в начале августа после того, как США вышли из соглашения в одностороннем порядке. При этом Вашингтон обвинил Москвы в длительном нарушении договора.

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Автор: Олег Королев
#путин #нато #дрсмд

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