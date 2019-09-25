Савченко призвала Украину отказаться от финпомощи США

Бывший депутат восьмого созыва Верховной рады Украины Надежда Савченко считает, что Киев должен отказаться от финансов из Вашингтона.

По ее мнению, Украина станет интересна США только тогда, когда перестанет просить деньги. Савченко отметила, что в ситуации, когда тебе кто-то платит, то это значит, что ты ему не равен.

Экс-нардеп отметила, что поступаемые 400 миллионов долларов «ничто» как для самих США, так и для украинских олигархов. Она подчеркнула, что в данной ситуации лучше Украине быть «бедной, но гордой»: отказаться от денег и отказаться от закупки американского угля.

По мнению Савченко, Украина не должна концентрировать свое внимание только на одном союзнике. Экс-депутат Рады заявила, что Киев должен иметь больше партнеров и друзей, чем врагов.

Ранее посольство США на Украине сообщило, что помощь Киеву по линии Пентагона составит 391,5 миллиона долларов.