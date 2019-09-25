Госдеп США прокомментировал невыдачу виз российской делегации

США серьезно относятся к своим обязательствам в рамках соглашения с ООН. Таким образом представитель Госдепа США прокомментировал ситуацию с невыдачей виз российским парламентариям.

В ведомстве не стали объяснять причины отказа или задержки в выдаче въездных документов. Во внешнеполитическом ведомстве США подчеркнули, что визовые запросы рассматриваются в индивидуальном порядке и сведения об этом конфиденциальны.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ряд членом российской делегации не смогла получить визы для участия в ГА ООН по «техническим причинам». При в этом в ведостве заявили, что решение США является возмутительным примером неуважения, а объяснения выглядят несостоятельно. В связи с этим зампосла США в РФ вызвали в российский МИД, и передали ноту протеста.